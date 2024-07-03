Операторы получили предупреждения из-за дополнительной платы за связь в Крыму

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения трём операторам сотовой связи из-за введения дополнительной платы в Крыму и Севастополе.
Предупреждения получили компании МТС, «Мегафон» и «Билайн».
С 1 января 2024 года операторы связи в Крыму и Севастополе смогут предоставлять услуги на уровне, сравнимом с домашним регионом абонентов.
В ФАС отметили, что в текущих экономических условиях взимание дополнительной платы может нарушить интересы абонентов.
Ранее Сбер открыл первые партнёрские и мобильные офисы в новых регионах, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Всего было открыто 42 офиса.
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«Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении ФАС.
С 1 января 2024 года операторы связи в Крыму и Севастополе смогут предоставлять услуги на уровне, сравнимом с домашним регионом абонентов.
В ФАС отметили, что в текущих экономических условиях взимание дополнительной платы может нарушить интересы абонентов.
Ранее Сбер открыл первые партнёрские и мобильные офисы в новых регионах, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Всего было открыто 42 офиса.
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Мира Полтева