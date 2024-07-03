«Демографическая черная дыра»: Ракша раскрыл влияние мигрантов на уровень рождаемости, Маск предрек конец цивилизации

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Во многих странах мира наблюдается проблемы с рождаемостью. Из-за этого растет доля нетрудоспособного населения из числа пенсионеров и прогнозируются сложности с социальным обеспечением такой категории граждан. О том, сможет ли поток мигрантов улучшить ситуацию, и какая обстановка с демографией в РФ расскажет редакция «Радио 1».
Илон Маск предрек конец цивилизации
Американский бизнесмен Илон Маск прежде прокомментировал информацию о снижении уровня рождаемости в Европе. В своей социальной сети Х он написал пост о том, что депопуляция является одной из главных угроз для человечества.
«Цивилизация закончится или взрывом, или хныканьем (тех, кто носит подгузники для взрослых)», — написал миллиардер.
Действительно, уровень рождаемости в мире в последние годы стремительно падает. Рекордное снижение зафиксировано в США в 2023 году. Лидерами также стали Испания, Италия и Южная Корея.
Вместе с падением уровня рождаемости снижается также уровень жизни граждан, вышедших на пенсию. Так, к середине 2030-го года, исходя из нынешнего положения дел в США, фонд социального обеспечения будет полностью исчерпан, что напрямую скажется на пенсионных выплатах.
По прогнозам исследователей, к 2100-му году только шесть стран будут иметь достаточно детей, чтобы поддерживать стабильное население: африканские Чад, Нигер и Сомали, тихоокеанские острова Самоа и Тонга, а также Таджикистан.
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Низкую рождаемость перекроет миграция
Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet, ряд стран может столкнуться с нехваткой рабочей силы и мигрантов. Исследователи предполагают, что рабочих с СНГ будут «высасывать» Азия, Китай и Южная Корея.
Демограф Алексей Ракша в беседе с изданием РИА Новости назвал Восточную Азию будущей черной дырой демографии всего человечества. При том, что в регионе достаточно низкий уровень рождаемости, он остается очень развитым и нуждается в большом количестве людей. Ракша уверен, что мигранты будут обращать внимания на те страны, где выше зарплата, благоприятнее климат и ближе культура.
Таким образом предпочтение трудовые мигранты будут скорее отдавать ОАЭ, Корее или Турции, нежели России, уверен Ракша.
«Наши исходные данные не очень благоприятные: деньги небольшие, климат суровый, культурная среда для мигрантов чуждая», — пояснил демограф.
Ситуация с рождаемостью в РФ
В Социальном фонде России предположили, что абсолютное число родившихся в 2024-м году снизится на 5,8%, в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%. Однако в настоящее время в России сохраняется падение рождаемости. Наименьший показатель был зафиксирован в 2021 году, когда родились только 1,3 миллиона детей. Это наименьший показатель за последние 10 лет.
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Анастасия Хохлова