«Опережающими темпами»: Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы к 2030 году показатель составил 35 тысяч рублей, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц», — сообщается в перечне поручений по результатам послания президента Федеральному собранию.
Ответственным за исполнение поручения глава государства назначил председателя правительства России Михаила Мишустина. Ему необходимо подготовить первый доклад до 15 марта 2025 года, а затем — раз в полгода.
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