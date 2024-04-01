Путин поручил защитить от обстрелов ВСУ бригады скорой помощи

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить прифронтовые бригады скорой помощи средствами защиты, включая средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных российских регионов.
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Анастасия Чинкова