Путин поручил сократить количество домашних заданий в школах

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Президент России Владимир Путин поручил модернизировать школьные учебные программы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что поручение будет выполнено, в том числе, путём сокращения количества домашнего задания и отмены лишних контрольных работ.
Также необходимо добиться того, чтобы содержание школьных программ соответствовало содержанию контрольных работ и государственной итоговой аттестации (ГИА).
Ответственным за выполнение поручения главы государства назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Он должен предоставить доклад до 1 декабря текущего года.
Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического института (РВИО) Владимир Мединский заявил о готовности учебников истории для 5-9 классов.
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Также необходимо добиться того, чтобы содержание школьных программ соответствовало содержанию контрольных работ и государственной итоговой аттестации (ГИА).
Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического института (РВИО) Владимир Мединский заявил о готовности учебников истории для 5-9 классов.
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Анастасия Чинкова