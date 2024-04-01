Путин поручил оказать помощь «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу РФ оказать помощь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Речь идёт о помощи в развитии производства систем обнаружения и подавления дронов, учитывая необходимость повышения количества используемых при конструировании отечественных электронных компонентов.
Ответственным за выполнение поручения главы государства назначен министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который должен предоставить доклад до 27 апреля.
Накануне стало известно, что в России впервые наградили оператора беспилотника званием «Герой Российской Федерации» и медалью «Золотая звезда».
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Анастасия Чинкова