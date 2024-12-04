Путин: ответ на инфляционный вызов — увеличение предложения товаров и услуг

В Московской области производство мяса крупного рогатого скота на убой в живом весе выросло на 0,3% по итогам трёх кварталов 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оно превысило 17 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.