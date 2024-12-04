Путин: ответ на инфляционный вызов — увеличение предложения товаров и услуг

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что главный ответ на инфляционный вызов — увеличение предложения товаров и услуг, проинформировало агентство ТАСС.
«Магистральный ответ на инфляционный вызов заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса», — обратил внимание президент Российской Федерации.
Во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» Владимир Путин подчеркнул, что бизнес будет проводить модернизацию и расширять мощности своего производства. Он делает вложения в стройку, покупку оборудования и проекты развития.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного человека. Она уточнила, что российское правительство старается стабилизировать экономический рост, который мог бы базироваться на росте потенциала экономики.
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