Орешкин: Россия занимает выгодные позиции по платформизации разных отраслей

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Россия занимает выгодные позиции по платформизации отраслей. Об этом сообщил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт», приведя в пример «Яндекс», который обыграл Google на рынке такси.
Он считает, что за счет технологий в ближайшие десятилетия изменятся все традиционные отрасли: энергетика, транспорт, производство продовольствия, здравоохранение и многие другие.
По его словам, таким образом развивается цифровой госплан. Он отметил, что платформизация затронет все виды российской экономике, а также рыночном направлении и социальной сфере, в том числе, в образовании. Орешкин объяснил, что так будет находиться индивидуальный подход к каждому ученик. При этом в сфере здравоохранения уже начали проявляться первые плоды применения искусственного интеллекта. Позже сервисы станут частью общей платформы, благодаря которой станет возможным анализировать здоровье человека.
Орешкин отметил, что Россия находится на выходных позициях, приведя в пример «Яндекс», который выиграл конкуренцию у Google на рынке такси. Таким образом, в России есть конкурентоспособные компании, внедряющие цифровые подходы.
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«Когда у нас появляется большое количество данных, начинает набирать обороты процесс реинжиниринга институтов рынка и платформизации целых отраслей. Самый простой пример - это «Яндекс Такси», сервис, который полностью заменил рынок. У нас теперь нет свободного ценообразования, все тарифы устанавливаются платформой», - объяснил Орешкин.
Орешкин отметил, что Россия находится на выходных позициях, приведя в пример «Яндекс», который выиграл конкуренцию у Google на рынке такси. Таким образом, в России есть конкурентоспособные компании, внедряющие цифровые подходы.
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Элина Позднякова