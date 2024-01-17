В Подмосковье упростили открытие розничных рынков

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Получить разрешение на организацию розничного рынка в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Новая услуга предназначена для юридических лиц — компаний, управляющих рынками. Благодаря открывшейся опции можно не только оформить запрос на разрешение, не выходя из дома, но и получить его гораздо быстрее. Срок оказания услуги благодаря цифровизации сокращён на треть — до 18 рабочих дней», — цитируются в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник.
Для того, чтобы получить разрешение на открытие розничного рынка необходимо вести деловую деятельность на территории Подмосковья. Кроме того, адрес, где планируется открывать рынок, должен быть внесён в план организации розничной торговли в Московской области.
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