В Подмосковье упростили открытие розничных рынков

Средняя стоимость квадратного метра в нежилом помещении в Московской области по итогам торгов в 2023 году составила 5200 рублей, всего в регионе через аукционы за год было взято в аренду более ста объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.