Предприятие по пошиву одежды премиум-класса построит склад в Егорьевске

Фото: Юлия Андросова
В Егорьевске появятся новые складские помещения для швейного предприятия, расположенного в отреставрированном помещении бывшей фабрики Хлудовых. На нём шьют женскую одежду премиум-класса. Предприятие работает в Егорьевска 15 лет.
«У нас производство полного цикла. Всем коллективом мы создаём женскую одежду. Каждой единицей товара занимается целая команда. Хотим, чтобы наши женщины выглядели красиво, стильно и модно», – сказала начальник швейного производства Марина Зуева.За время работы предприятие активно развивалось. Сейчас на нём трудятся около 400 человек. Они работают на современном оборудовании, что позволяет увеличивать объёмы продукции. Поэтому руководство фабрики решило построить на территории городского округа складские помещения. В планах также – открытие фирменного магазина.
«Мы подали заявку на получение площади для строительства складских помещений по программе «Земля за рубль». Администрация сразу откликнулась и предложила нам на выбор три участка. Сейчас мы выбираем», – отметил исполнительный директор фабрики ООО «Инико» Байрам Чобанов.Программа «Земля за 1 рубль» реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Она направлена на развитие импортозамещающего производства в стране.
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