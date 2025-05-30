Основатель «Теремка» заявил, что McDonald's может испытать шок при попытке вернуться в Россию
Сети ресторанов быстрого питания McDonald’s придется отдать «колоссальный» объем средств для возвращения на российский рынок, так как цена выкупа определяется показателями работы пришедшей ему на смену сети «Вкусно - и точка». Об этом в беседе с РБК сообщил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.
По его словам, сумма может шокировать владельцев иностранного бизнеса. Гончаров отметил, что McDonald’s «должен вернуться» на отечественный рынок в том случае, если «Вкусно - и точка» ухудшит работу бизнеса. Но на сегодняшний день к этому предпосылок нет, добавил основатель «Теремка».
Гончаров заключил, что россияне будут рады возвращению американской сети ресторанов, как и другим ушедшим из РФ брендам.
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