Основатель «Теремка» заявил, что McDonald's может испытать шок при попытке вернуться в Россию

30 мая 2025, 09:03

Основатель «Теремка»: возвращение McDonald’s в Россию будет шоком для компании

Фото: iStock/MichaelJay

Сети ресторанов быстрого питания McDonald’s придется отдать «колоссальный» объем средств для возвращения на российский рынок, так как цена выкупа определяется показателями работы пришедшей ему на смену сети «Вкусно - и точка». Об этом в беседе с РБК сообщил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.