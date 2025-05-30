В России заработал новый лимит на денежные переводы
С 30 мая в России вступил в силу лимит в 100 000 рублей для денежных переводов без открытия банковского счета. Соответствующий закон, принятый в мае 2024 года, предусматривал годичную отсрочку перед применением, передает ТАСС.
Новое ограничение касается операций, осуществляемых с упрощенной идентификацией, включая переводы через электронные кошельки. Эта норма не распространяется на клиентов банков, переводящих средства со своих счетов.
Ранее операции без открытия банковского счета не имели суммовых ограничений.
Введение лимита связано с необходимостью приведения российских практик в соответствие с международными стандартами противодействия отмыванию (преступных) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эти стандарты требуют усиленной проверки клиентов при превышении установленных пороговых значений.
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