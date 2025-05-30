В России заработал новый лимит на денежные переводы

30 мая 2025, 01:59

В РФ с 30 мая заработал лимит в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета

Фото: iStock/A stockphoto

С 30 мая в России вступил в силу лимит в 100 000 рублей для денежных переводов без открытия банковского счета. Соответствующий закон, принятый в мае 2024 года, предусматривал годичную отсрочку перед применением, передает ТАСС.