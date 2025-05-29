Хейли Бибер продала Rhode за 1 млрд долларов

29 мая 2025, 11:16

Хейли Бибер (Фото: Инстаграм* @haileybieber)

Супруга певца Джастина Бибера, Хейли, продала свой косметический бренд Rhode за 1 млрд долларов, сообщило издание Harper's Bazaar.





Модель заключила сделку с компанией e.l.f. Beauty. Согласно документам, супруга исполнителя хита «Baby» получит 600 миллионов долларов наличными, 200 миллионов долларов в виде акций и 200 миллионов долларов в случае роста продаж Rhode в течение следующих трех лет.



Однако Хейли продолжит участвовать в развитии бренда: она станет креативным директором и стратегическим консультантом. Отмечалось, что еще модель начнет руководить отделом инноваций. Сооснователи бизнесвумен Майкл и Лорен Рэтнер тоже останутся на руководящих позициях.





«С самого начала моя цель была проста — создать ежедневный уход и макияж, который действительно работает», — откровенничала жена певца в личном блоге.