Хейли Бибер продала Rhode за 1 млрд долларов
Супруга певца Джастина Бибера, Хейли, продала свой косметический бренд Rhode за 1 млрд долларов, сообщило издание Harper's Bazaar.
Модель заключила сделку с компанией e.l.f. Beauty. Согласно документам, супруга исполнителя хита «Baby» получит 600 миллионов долларов наличными, 200 миллионов долларов в виде акций и 200 миллионов долларов в случае роста продаж Rhode в течение следующих трех лет.
Однако Хейли продолжит участвовать в развитии бренда: она станет креативным директором и стратегическим консультантом. Отмечалось, что еще модель начнет руководить отделом инноваций. Сооснователи бизнесвумен Майкл и Лорен Рэтнер тоже останутся на руководящих позициях.
«С самого начала моя цель была проста — создать ежедневный уход и макияж, который действительно работает», — откровенничала жена певца в личном блоге.
Стоит напомнить, что Хейли Бибер основала бренд Rhode в 2022 году. В скором времени он набрал популярность благодаря вирусным продуктам.
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