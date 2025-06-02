Основатель Wildberries приехала в Татарстан презентовать новую платформу для бизнеса
Основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» Татьяна Ким приехала в Татарстан в поселок городского типа Васильево для презентации новой платформы для предпринимателей — «Платформа роста».
«Программа рассчитана на нахождение и помощь в выращивании предпринимателей, как маленьких и средних, так и крупных. Конечная цель программы – это найти и вырастить, так скажем, национальных чемпионов, которые смогут достойно представлять страну на международном уровне», — отметила Ким.
Платформа является новым федеральным проектом, разработанным совместно с Агентством стратегических инициатив. Татарстан станет 12-м регионом, присоединившимся к нему.
«В Татарстане на площадку придут 15 производителей. Но мы стараемся, чтобы было разнообразие, и интересные предпринимательские истории», — призналась Ким в беседе с «Татар-информом».
Со слов основатель Wildberries, существует специальная форма для подачи заявок, через нее отбирают тех, кто придет на платформу.
Программа рассчитана на четыре курса по три месяца.