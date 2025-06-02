На форуме проектировщиков Подмосковья обсудили создание жилья нового уровня
Комплексное развитие территории и строительство жилых районов нового уровня стало одной из ключевых тем пленарной сессии IX Форума проектировщиков Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Обсуждение велось на примере проекта, который реализует в Одинцовском округе компания компании MR Group. Это комплекс многоквартирными домами, таунхаусами, коттеджами, уровня, уникальными общественными пространствами и развитой инфраструктурой. Особенностью проекта станет крупный спорткомплекс.
«Проект является примером комплексного и сбалансированного развития территории и демонстрирует новую важную тенденцию в области жилищного строительства — мультиформатную застройку», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.Она добавила, что такая застройка, а также развитая инфраструктура формируют все условия для создания многодетных семей.
IX Форум проектировщиков Подмосковья проходил в Центральном доме архитектора в Москве. В работе форума приняли участие свыше 400 представителей отрасли.