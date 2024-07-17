Российская компания Ladoga приобрела завод по производству виски

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Компания ООО «Ладога-Юг», входящая в группу компаний «Ладога», стала новым владельцем калмыцкой компании ООО «Центр-Продукт».
«Центр-Продукт» является владельцем завода по производству вискового дистиллята в Буденновске в Ставропольском крае.
Руководитель завода Александр Филиппов отметил, что на предприятии применяется инновационная технология производства как выдержанного, так и невыдержанного дистиллята.
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«В компании Ladoga, которая производит водку «Царская» и джин Barrister, подтвердили информацию о закрытии сделки. Компания «Центр-Продукт» была зарегистрирована в 1999 году. С 2007 года завод в Ставропольском крае занимался производством спирта, и этот вид деятельности указан у компании в качестве основного и сейчас. В декабре 2023 года предприятие было перепрофилировано для производства вискового дистиллята», — говорится в материале.
Руководитель завода Александр Филиппов отметил, что на предприятии применяется инновационная технология производства как выдержанного, так и невыдержанного дистиллята.
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Мира Полтева