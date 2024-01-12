В Московской области планируют запустить новое производство спортивных площадок

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Новое производство спортивных площадок запустят в Подмосковье. об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новое производство будет построено на базе индустриального парка «Есипово».
Стоит отметить, что на предприятии будет расположена единая потоковая производственная линия с высокотехнологичным автоматизированным оборудованием для сварки, гибки и нанесения грунта.
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«Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 200 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 30 рабочих мест. На текущий момент на предприятии в городском округе Солнечногорск идет подготовка к пусконаладочным работам, монтаж оборудования. Запуск предприятия намечен на конец февраля 2024 года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева