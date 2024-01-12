В Подмосковье 85% сельхозтехники готово для весенне-полевых работ

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Московская область на 85% готова для весенне-полевым работам. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В Московской области началась активная подготовка к весенне-полевым работам 2024 года.
Стоит отметить, что сейчас проводятся дефектовка и определение потребности в запасных частях и материальных ресурсах, а также разрабатываются рабочие планы и формируются штабы для оперативного принятия мер по решению возникающих проблем.
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«Наши хозяйства используют передовые технологии и приобретают высокопроизводительную, энергонасыщенную технику. Она позволяет значительно улучшить плодородие почвы, повысить урожайность культур, производительность труда и при этом снизить расход топлива и семян и повысить экономическую эффективность производства.<…> Ежегодно в региональном бюджете предусматриваются средства на выплату субсидий для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на приобретение техники, оборудования для производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева