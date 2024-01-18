Свыше 14 млрд рублей инвестируют в проекты на территории ОЭЗ «Дубна»

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Новые резиденты инвестируют свыше 14 млрд рублей в проекты на территории ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
За 2023 год на территорию ОЭЗ «Дубна»привлекли 12 новых резидентов. На данный момент идет подписание соглашения с последним из них.
Кроме этого, в прошлом году на территории ОЭЗ был сделан рекордный объем инвестиций - свыше 9,2 миллиардов рублей.
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«Новые резиденты ОЭЗ «Дубна» планируют инвестировать в запуск своих предприятий 14,2 млрд рублей. За счет реализации этих проектов будет создано около 1,2 тыс. рабочих мест. Всего на текущий момент на территории ОЭЗ «Дубна» работают 163 резидента – все они являются высокотехнологичными предприятиями. <…>», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева