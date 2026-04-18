Отец Илона Маска вновь сделал заявление о России

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Россия является отличной площадкой для ведения бизнеса. Об этом заявил отец американского предпринимателя Илона Маска, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск.



По его словам, которые приводит РИА Новости, страна имеет все необходимые характеристики для привлечения крупного капитала.

«Россия, вне всякого сомнения, прекрасное место для инвестиций», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что уровень технологического развития страны позволяет инвесторам выбирать из огромного числа перспективных направлений. На этом фоне, по его мнению, российская экономика выглядит особенно привлекательной.
Лидия Пономарева

