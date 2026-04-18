Отец Илона Маска вновь сделал заявление о России
Отец Илона Маска: Россия является прекрасным местом для инвестиций
Россия является отличной площадкой для ведения бизнеса. Об этом заявил отец американского предпринимателя Илона Маска, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск.
По его словам, которые приводит РИА Новости, страна имеет все необходимые характеристики для привлечения крупного капитала.
«Россия, вне всякого сомнения, прекрасное место для инвестиций», — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что уровень технологического развития страны позволяет инвесторам выбирать из огромного числа перспективных направлений. На этом фоне, по его мнению, российская экономика выглядит особенно привлекательной.