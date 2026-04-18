Отец Илона Маска вновь сделал заявление о России

18 апреля 2026, 09:56

Отец Илона Маска: Россия является прекрасным местом для инвестиций

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Россия является отличной площадкой для ведения бизнеса. Об этом заявил отец американского предпринимателя Илона Маска, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск.





По его словам, которые приводит РИА Новости, страна имеет все необходимые характеристики для привлечения крупного капитала.

«Россия, вне всякого сомнения, прекрасное место для инвестиций», — сказал собеседник агентства.