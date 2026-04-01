Отец Илона Маска признался в любви к России
Отец Илона Маска признался в любви к России и ее культуре. Об этом пишет РИА Новости.
Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск поделился своими впечатлениями о России. Он отметил, что с детства воспринимал страну как врага, но после запуска первого спутника изменил свое мнение.
«Я стал вашим поклонником», — заявил мужчина.
С началом перестройки его интерес к России только усилился. Маск начал смотреть RT, находя важные новости, отсутствующие на западных каналах.
«То, что я увидел в Москве и Казани, превзошло мои ожидания. Я не мог представить, как красива ваша столица», — добавил он.
По его словам, чистота улиц, цветы и вкусная еда произвели на него сильное впечатление.