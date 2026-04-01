01 апреля 2026, 14:54

Эррол Маск признался, что давно стал поклонником России

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Отец Илона Маска признался в любви к России и ее культуре. Об этом пишет РИА Новости.





Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск поделился своими впечатлениями о России. Он отметил, что с детства воспринимал страну как врага, но после запуска первого спутника изменил свое мнение.





«Я стал вашим поклонником», — заявил мужчина.

«То, что я увидел в Москве и Казани, превзошло мои ожидания. Я не мог представить, как красива ваша столица», — добавил он.