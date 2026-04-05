Отец Илона Маска назвал Вашингтон «гетто» и восхитился Москвой

05 апреля 2026, 07:36

Эррол Маск назвал Вашингтон «гетто» при сравнении с Москвой

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

США превратились в «гетто» на фоне России. Об этом заявил отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, Эррол Маск.





По его словам, которые приводит РИА Новости, за последний годы Вашингтон значительно деградировал, в то время как многие другие мировые столицы, в том числе Москва, сохраняют порядок и привлекательность. Это связано с качеством управления городами, считает Маск-старший.

«Округ Колумбия был когда-то очень красивым местом, но теперь это гетто», — сказал бизнесмен в беседе с агентством.