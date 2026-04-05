Эррол Маск назвал Вашингтон «гетто» при сравнении с Москвой
США превратились в «гетто» на фоне России. Об этом заявил отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, Эррол Маск.
По его словам, которые приводит РИА Новости, за последний годы Вашингтон значительно деградировал, в то время как многие другие мировые столицы, в том числе Москва, сохраняют порядок и привлекательность. Это связано с качеством управления городами, считает Маск-старший.
«Округ Колумбия был когда-то очень красивым местом, но теперь это гетто», — сказал бизнесмен в беседе с агентством.При этом он отметил, что ситуация в американских городах отражает глубокие социальные и экономические проблемы, с которыми сейчас сталкиваются Штаты.