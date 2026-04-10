Отец Илона Маска высказался о Путине

Отец Илона Маска назвал Путина уверенным и рациональным лидером
Отец американского бизнесмена Илона Маска, Эррол Маск, назвал президента России Владимира Путина рациональным и уверенным в своих решениях лидером.
По его словам, которые приводит ТАСС, такое мнение он сформировал на основе выступлений Путина.
«Я много слушал, как он говорит. Очень рациональный, стабильный, сильный в своей позиции, уверенный в своей позиции», — сказал собеседник агентства.Он также отметил, что президент США Дональд Трамп тоже отличается рациональностью и имеет огромный жизненный опыт.
«Я был бы очень рад видеть, как они (Путин и Трамп — прим. ред.) снова разговаривают, они довольно быстро пришли бы к соглашению», — добавил Маск-старший.Ранее он раскрыл свое отношение к России и ее культуре.