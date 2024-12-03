Отгрузка продукции промышленными предприятиями Подмосковья выросла на 19%

Фото: пресс-служба завода «Элемет»
Объёмы отгрузки товаров, выполненных работ и услуг подмосковных промышленных предприятий в январе - октябре текущего года превысили 5,3 трлн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«За 10 месяцев 2024 года предприятия подмосковной промышленности отгрузили продукции на 5,325 трлн рублей. В физическом объёме это на 19,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более 90% от общего объема отгрузки пришлось на предприятия обрабатывающей промышленности. В денежном выражении это свыше 4,8 трлн рублей», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным министерства, самый значительный объём отгрузки в регионе обеспечили предприятия пищевой промышленности – 1,05 трлн рублей от всего объёма. Среди лидеров также – производство готовых металлических изделий (798 млрд рублей).
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Лора Луганская