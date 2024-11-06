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Отгрузка товаров и услуг промышленностью Подмосковья выросла за год на 21%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Объём отгрузки товаров и услуг промышленными предприятиями Подмосковья за три квартала 2024 года превысил 4,7 трлн рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


«Объём отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями региона с января по сентябрь этого года составил 4,75 трлн рублей. Это на 21,1% больше, чем за аналогичный периоде прошлого года. Самый большой вклад в этот показатель внесли предприятия обрабатывающей промышленности. Они обеспечили 4,28 трлн рублей отгрузки», – пояснила Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, крупнейший производственный сектор обрабатывающей промышленности Подмосковье – пищевая промышленность. Вместе с производством напитков на неё приходится около четверти всей отгрузки обрабатывающей промышленности региона – 1,08 трлн рублей.

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Названы риски вкладов в банки, которые не вошли в топ избранных
Доцент Акимов: вложения в банки без статуса значимых повышают риски потерь
06 ноября 2024, 03:19

Фото: iStock/Max Zolotukhin

На прошлой неделе Банк России утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, не внеся в него изменений.
Доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов пояснил агентству «Прайм», что банки, которые признаны системно значимыми, обладают более высоким уровнем защиты от дефолта благодаря строгому надзору и неформальной поддержке со стороны монетарных властей.

«Монетарные власти с одной стороны предъявляют к ним более высокие надзорные требования, чем к обычным банкам, с другой стороны берут на себя неформальные обязательства поддержать системно значимый банк в трудную минуту, не допустив его банкротства», — отметил Акимов.
Однако вкладчики банков, не попавших в этот список, подвергаются определенным рискам. Например, в случае банкротства такого банка лимит страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей, и средства, превышающие эту сумму, могут быть утрачены.

Кроме того, система страхования не гарантирует проценты, если они начисляются в конце срока вклада, и банк лишается лицензии до этого момента.

Особую осторожность нужно проявлять с валютными вкладами, так как при отзыве лицензии возврат средств произойдет в рублях по курсу, установленному ЦБ на дату отзыва. Это может привести к потерям, если курс изменится.

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Подмосковный Фонд поддержки ВЭД помог 1200 субъектам малого и среднего бизнеса
05 ноября 2024, 22:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области с начала года воспользовались более 1,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста региона.
«В этом году услугами фонда воспользовались 1235 субъектов МСБ. Фонд применяет разные инструменты для развития регионального экспорта – от образовательной поддержки до помощи с участием в профильных международных выставках», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным министерства, в этом году было проведено шесть международных бизнес-миссий, 25 вебинаров и семинаров с участием более 1 тыс. компаний. Состоялось два потока акселерационной программы «Экспортный форсаж» и один поток бизнес-акселератора «Экспортеры 2.0». Также фонд организовал участие 111 региональных компаний в 15 международных выставках.

Полный перечень услуг Фонда поддержки ВЭД МО можно найти на сайте. Подать заявку на международные мероприятия следующего года можно по ссылке. Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

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Промышленное производство в Подмосковье за год выросло более чем на 10%
05 ноября 2024, 21:57

Фото: пресс-служба «Фабрики вентиляции ГалВент»

Индекс промышленного производства в Московской области по итогам трёх кварталов текущего года вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В секторе обрабатывающей промышленности рост превысил 11%, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Так, в январе-сентябре рост промпроизводства в регионе составил 10,4%. В секторе обрабатывающей промышленности он был традиционно выше – 11,3%. По отдельным секторам промышленности производственный рост за отчётный период превысил 40%», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным ведомства, самый серьёзный рост был зафиксирован в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. По сравнению с январём – сентябрём прошлого года промпроизводство в этом секторе выросло на 53,6%.

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#подмосковье
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Банки России запустили «комбо-вклады» со ставками до 28% годовых
05 ноября 2024, 21:01

Фото: iStock/ Natalia Rusanova

Несколько крупных Российских банков выпустили комбинированные вклады с доходностью до 28 процентов в год.
О выгоде комбинированных вкладов сообщили в пресс-службе банка ВТБ. Его руководство увеличило доходность по депозитам с программой долгосрочных сбережений (ПДС) до 28 процентов годовых. Это произошло в октябре 2024 года. Газпромбанк же повысил планку по похожим продуктам до 26 процентов. Ещё в сентябре доход от идентичных депозитов в финансовой организации составлял 23 процента.

Комбинирование вкладов — популярное явление, считает управляющий директор АКРА Валерий Пивень. Такая практика может относиться к пенсионным накоплениям и брокерским продуктам. Банки могут увеличивать доходность по вкладам, даже если ключевая ставка в ЦБ снизится. Самые высокие проценты доступны обычно на кратковременный период, поясняет Пивень.

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В Подмосковье заработал завод премиальных сыров полного цикла
05 ноября 2024, 14:35

А. Налча (Саблина) и А. Воробьёв (в центре) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ленинском городском округе запустили завод «Рота-Агро» по производству премиальных сортов сыра. Старт его работе дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, управляющий партнёр группы компаний «Рота» Алла Налча (Саблина), а также работники предприятия.
Соглашение о реализации этого крупного импортозамещающего проекта было подписано в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиции превысили 1,5 млрд рублей. Сейчас на предприятии работают 55 человек, а с выходом на проектную мощность численность персонала увеличится до 200 сотрудников.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Энтузиаст, который берется за масштабную задачу, всегда нуждается в команде. И Алла Георгиевна говорит, что у неё есть дружный молодой профессиональный коллектив. Сегодня мы видим, что благодаря команде удалось реализовать такой масштабный проект. Создать предприятие полного цикла от производства молока до высококачественных сыров – это заслуживает уважения», – сказал Воробьёв.
Он напомнил, что программа поддержки сыроделов действует в Подмосковье уже около пяти лет. Она касается как фермеров и небольших предприятий, так и более крупных.
«Благодаря нашим производителям Московская область занимает лидирующую позицию в стране по производству сыра. Когда-то давно было нормой импортировать эту продукцию из Франции, Швейцарии, Италии и удивляться её качеству. А сегодня наши предприятия делают всю линейку сыров», – добавил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завод построен на территории индустриального парка «Горки-1». На площади свыше 6 тыс. кв. м. разместились цеха приёмки и пастеризации молока, производства сыров, лаборатория биологической безопасности, камеры созревания и сырохранилища. Предприятие оснащено новейшим оборудованием, в том числе отечественным. Каждый год там планируют выпускать до 5 тыс. тонн сыра.
«Открытие этого завода – судьбоносный момент для нас. Мы закрываем производственный цикл, который начали выстраивать в 2016 году. Наш агрохолдинг сегодня обрабатывает порядка 10 тыс. га, большая часть из которых отведена под выращивание кормовых культур. На молочных фермах содержится 5 тыс. коров голштино-фризской и айрширской пород, 500 голов молочных овец французской породы лакон», – рассказала Алла Налча (Саблина).

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Она пояснила, что сейчас важно выйти на проектную мощность завода в Ленинском городском округе. А в перспективе линейка премиального сыра будет расширена.
«Наше предприятие полностью сконструировано российскими специалистами. Оно уникальное – всё работает в автоматическом режиме, участие человека минимизировано. Будем производить порядка 12 тонн крафтового сыра в сутки. Это прославленные сорта, которые делают во Франции, Италии и Германии. Наша продукция ни в чем не будет им уступать, а в чём-то даже превосходить», – поделился планами директор завода премиальных сыров «Рота-Агро» Дмитрий Марченко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область оказывает меры поддержки ГК «Рота». Это, например, возмещение части затрат на строительство животноводческого комплекса, субсидия на оборудование для завода.

В Подмосковье действуют и другие меры поддержки сыроделов. В их числе – предоставление земельных участков без торгов, льготное кредитование, налоговые льготы для инвестпроектов, займы регионального Фонда развития промышленности, субсидии на инженерную инфраструктуру и оборудование. Все подробности можно найти по ссылке.

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Молодым учёным и специалистам Подмосковья вручат 15 премий губернатора
05 ноября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Молодые подмосковные учёные и специалисты в сферах науки, технологии, техники и инноваций получат премию губернатора за 2024 год.
Соответствующее распоряжение подписал Андрей Воробьёв, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Премии получат 14 лауреатов и авторский коллектив из двух человек.
«Молодые учёные и специалисты участвовали индивидуально или в команде до пяти человек. Достижения оценивали с учётом приоритетов региона, новизны разработок и результатов. Лауреатам вручат 15 премий по 700 тыс. рублей», – отметила Зиновьева.
Получателями премии стали Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН из Черноголовки, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН из Серпухова, Объединенный институт ядерных исследований из Дубны и другие.

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#подмосковье
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Российские банки готовят новогодние вклады с доходностью до 30%
«Коммерсант»: вклады в России могут достичь 30% годовых к Новому годy
05 ноября 2024, 04:20

Фото: iStock/weiyi zhu

Банковские вклады в России могут стать еще более привлекательными и к Новому году достичь 30% годовых, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на рыночных аналитиков.
Эксперты прогнозируют, что ставки побьют рекорды уже в начале ноября и продолжат расти. В рамках новогодних акций многие банки могут предложить ставки до 30%.

По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, повышение ключевой ставки ЦБ до 23% подтолкнет банки к увеличению процентных ставок по вкладам до 22–24%, а к праздникам — до 25% и выше.

На последнем заседании ЦБ ставка была повышена до рекордных 21%. Глава организации Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор будет продолжать борьбу с инфляцией, пока она не достигнет целевого уровня в 4%.

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На Западе задались вопросом, как Россия справляется с влиянием санкций
Экс-директор от РФ в МВФ: На Западе хотят понять, как РФ справляется с санкциями
04 ноября 2024, 10:52

Фото: iStock/AlexLMX

Крупные западные государства очень хотят понять, как экономика РФ справляется с влиянием санкций. Об этом сообщил в интервью РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.
Отмечается, что поэтому Запад мог отправить в Россию миссии Международного валютного фонда (МВФ). Можин подчеркнул, что за последние несколько лет МВФ ежегодно обращался к российским властям с просьбой подтвердить согласие на проведение консультаций, и каждый раз такое согласие предоставлялось.

Однако в сентябре 2024 года визит миссии должен был состояться, но был отменен в день, на который был согласован старт консультаций. Уточняется, что против данных консультаций выступили несколько мелких европейских стран, в числе которых Литва и Финляндия.

Эксперт заключил, что экономика РФ показала мощь в условиях небывалых санкций.

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#сша
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#санкции
#страны
#россия
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Стало известно о намерении США заставить Европу ввести новые санкции против России
РИА: США подталкивают Европу ввести санкции на палладий и титан из России
04 ноября 2024, 10:37

Фото: iStock/Apicha Thumvisead

США подталкивают Европу ввести новые санкции в отношении РФ, запретив поставки палладия и титана. Об этом сообщает РИА Новости.
Для европейских государств российский палладий и титан — это стратегически важные материалы, использующиеся в авиастроении, атомной промышленности и других областях. Согласно информации агентства, есть риск, что из-за новых санкций, вводить которые Европа пока отказывается, данные отрасли серьезно пострадают.

Уточняется, что Вашингтон предложил ввести эти санкции на встрече замминистров финансов стран «Большой семерки» G7. Соединенные Штаты уже отказались от российского титана, однако продолжают закупать палладий.

Британия планирует заменить российский титан канадским и австралийским, но у Германии и Франции такой возможности нет, так как для этих государств покупка российской продукции обходилась значительно дешевле.

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Подмосковье ищет медработников