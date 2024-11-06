Отгрузка товаров и услуг промышленностью Подмосковья выросла за год на 21%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Объём отгрузки товаров и услуг промышленными предприятиями Подмосковья за три квартала 2024 года превысил 4,7 трлн рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Объём отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями региона с января по сентябрь этого года составил 4,75 трлн рублей. Это на 21,1% больше, чем за аналогичный периоде прошлого года. Самый большой вклад в этот показатель внесли предприятия обрабатывающей промышленности. Они обеспечили 4,28 трлн рублей отгрузки», – пояснила Зиновьева.По данным подмосковного Мининвеста, крупнейший производственный сектор обрабатывающей промышленности Подмосковье – пищевая промышленность. Вместе с производством напитков на неё приходится около четверти всей отгрузки обрабатывающей промышленности региона – 1,08 трлн рублей.
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Лора Луганская