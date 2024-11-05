Промышленное производство в Подмосковье за год выросло более чем на 10%

Фото: пресс-служба «Фабрики вентиляции ГалВент»
Индекс промышленного производства в Московской области по итогам трёх кварталов текущего года вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В секторе обрабатывающей промышленности рост превысил 11%, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Так, в январе-сентябре рост промпроизводства в регионе составил 10,4%. В секторе обрабатывающей промышленности он был традиционно выше – 11,3%. По отдельным секторам промышленности производственный рост за отчётный период превысил 40%», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным ведомства, самый серьёзный рост был зафиксирован в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. По сравнению с январём – сентябрём прошлого года промпроизводство в этом секторе выросло на 53,6%.
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