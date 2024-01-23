В Истре запустят производство микрозелени

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«Сити-ферма будет полностью автоматизирована, там будет поддерживаться специальный микроклимат: стабильная температура воздуха и влажность, которую будет обеспечивать автоматический полив», — отмечается в сообщении.Инвестиции в ферму микрозелени составят более 20 млн рублей. Производство планируется запустить уже во втором квартале текущего года. Благодаря новому производству в округе Истра появится еще около 20 рабочих мест.
Читайте также:
В Подмосковье инвесторы могут получить для локализации производства 2 тысячи гектар
Подмосковные фермеры получили за год гранты на 53 млн рублей
В Бронницах построят производство магнитопроводов для энергетики, машиностроения и металлургии