Подмосковье вошло в топ-3 регионов по производству органической продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«Развитие рынка органической продукции – одна из приоритетных задач подмосковного агропромышленного комплекса. В регионе 13 производителей выпускают органическую мясную и молочную продукцию, кофе и чай, крепкий алкоголь и продукцию растениеводства. Органическая сертификация доступна для производителей и позволяет им выделить свою продукцию на прилавках магазинов», – отметил Мурашов.Как напомнили в Минсельхозпроде Московской области, в регионе действует госпрограмма «Сельское хозяйство Подмосковья». Она позволяет производителям органической продукции за счёт средств бюджета области получить субсидию на выпуск коровьего или козьего молока.
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