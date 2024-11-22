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Озвучен наилучший способ борьбы с ростом цен

Экономист Балынин: Диалог производителей и властей — способ борьбы с ценами

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал наилучшим методом борьбы с ростом цен диалог бизнеса и государства.


«В условиях рыночной экономики жёсткий контроль не нужен. В то же время наличие мониторинга цен как со стороны федеральных органов власти, так и со стороны региональных органов власти необходимо. При выявлении роста цен на какой-либо товар выше установленного ЦБ таргета надо запрашивать как минимум у крупных производителей обоснования такого роста. Самый лучший вариант противодействия росту цен — конструктивный диалог между производителями и органами государственной власти», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

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#государство
Аналитик Васильев объяснил минимальную вероятность дефолта в России
22 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/koromelena

Аналитик Михаил Васильев заявил, что вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет крайне мала.
Он пояснил, что внешний долг Россия планомерно погашает, а внутренний не слишком велик.

«Вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет является крайне незначительной, поэтому не стоит закладываться на этот риск. В предыдущий раз дефолт в России произошёл в 1998 году из-за несбалансированной бюджетной политики. Российские власти хорошо усвоили тот урок и теперь внимательно следят за макроэкономической стабильностью», — добавил в беседе с Газета.ру Васильев.

Ранее Банк России поделился, что официальный курс доллара на 23 ноября достиг 102,58 рубля, что стало максимумом с конца марта 2022 года.

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#санкции
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#курс
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Официальный курс доллара Банка России превысил 102 рубля
22 ноября 2024, 18:16

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov

Банк России поделился, что официальный курс доллара на 23 ноября достиг 102,58 рубля — это максимумом с конца марта 2022 года.
За 24 часа стоимость доллара выросла почти на два рубля. Курс евро подорожал почти на 1,5 рубля, до 107,43 рубля — это тоже рекордная с марта 2022 года величина, а курс юаня — до 13,94 рубля.

Главный повод для подобного взлёта основных валют — новый антироссийский пакет санкций Соединённых Штатов Америки, о котором стало известно недавно. Под них попало много банков РФ. Раньше их действия существенно не ограничивались, а самая громкая новость — включение в реестр Газпромбанка. Через него с весны 2022 года проходили все европейские платежи за газ.

Новые санкции не грозят моментальной остановкой платежей, но потенциально могут сократить поступление валюты за поставленный газ на рынок России — данный факт будет способствовать ее дефициту.

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Коган: последние санкции Вашингтона — «чёрный лебедь» для рубля
22 ноября 2024, 18:14

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

21 ноября стало известно об очередном пакете антироссийских санкций США. Инвестиционный банкир Евгений Коган поделился мнением в своём Телеграм-канале о том, что он может оказаться куда более болезненным, чем летний.
Новые меры затрагивают расчеты за экспорт. Под удар также попал «Газпромбанк», — через него европейские страны платили за поставки газа. Такие санкции Евгений Коган назвал «черным лебедем» для рубля.

«Черный лебедь» — неожиданное обстоятельство, его появление существенно ухудшает действие других негативных факторов и может спровоцировать внезапный кризис.

«Вполне допускаю, что увидим курс доллара по 105 рублей и выше. Ну и юань тоже к 15 вполне может допрыгать», — рассуждал инвестиционный банкир.

Эксперт полагает, что через время новые цепочки трансграничных платежей удастся выстроить и российская валюта укрепится. Евгений Коган подчеркнул, что сколько времени займет процесс, неизвестно.

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#санкции
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В России запустили онлайн-сервис для расчёта дохода в Программе долгосрочных сбережений
Доход от участия в ПДС можно рассчитать на сайте моифинансы.рф
22 ноября 2024, 16:13

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Рассчитать, какой доход может принести участие в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), россияне могут онлайн — через сайт Моифинансы.рф, сообщает пресс-служба Минфина России.
«Программа долгосрочных сбережений — это новый сберегательный продукт, который позволит сформировать дополнительный финансовый ресурс на долгосрочные стратегические цели, а также финансовую подушку безопасности. Посчитайте свой доход в ПДС уже сейчас с помощью калькулятора на сайте Моифинансы.рф», — говорится в сообщении.
Программа долгосрочных сбережений заработала 1 января 2024 года. Сбережения формируются из личных взносов, взносов работодателя и пенсионных накоплений. Кроме того, предусмотрено государственное софинансирование, сумма которого зависит объёма взносов.

Подробная информация о программе долгосрочных сбережений размещена по ссылке.

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#накопления
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Курс доллара на бирже Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
22 ноября 2024, 12:26

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара к рублю по итогам торгов на бирже Forex превысил 103 рубля. Такие показатели фиксируются впервые с 23 марта 2022 года, сообщает издание «БКС экспресс», ссылаясь на результаты торгов.
Отмечается, что в 11:06 по московскому времени курс доллара достиг 103,225 рубля, рост составил 1,9%. К 11:21 рост ускорился до 1,92%, и курс составил 103,246 рубля.

По данным на момент написания материала (12:22 мск), рост составляет 2,21%. Курс составляет 103,526 рубля.

Накануне стало известно о том, что биткоин обновил исторический максимум – курс крипотовалюты превысил 97 тысяч долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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WSJ: Американский инвестор Линч намерен купить взорванный «Северный поток-2»
22 ноября 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Финансист из Майами Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по повреждённому российскому газопроводу «Северный поток-2». Это произойдёт в том случае, если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на письмо инвестора в министерство финансов США. В публикации отмечается, что Линч, который обычно избегает излишней публичности и предпочитает оставаться в тени, провёл 20 лет, занимаясь бизнесом в Москве.

В своём письме чиновникам и законодателям он указал, что американское владение газопроводом будет мощным рычагом в любых мирных переговорах с Россией, чтобы положить конец украинскому конфликту и служить долгосрочным интересам США.

По словам финансиста, владение «Северным потоком-2» даст США и Европе уникальную возможность полностью контролировать газоснабжение континента до самого конца эры ископаемого топлива.

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#сша
#газоснабжение
#северный поток
#аукцион
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Россияне вдвое чаще стали жаловаться на блокировку подозрительных счетов
22 ноября 2024, 08:09

Фото: iStock/hank5

Россияне начали чаще жаловаться на отключение от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций и счетов Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передают «Известия».
По данным издания, число обращений по поводу действий кредитных организаций увеличилось на 18,3% и составило 140,8 тыс. Чаще всего россияне обращались в банк для исключения из черного списка в июле и августе текущего года после вступления в силу закона о приостановке подозрительных переводов.

В Центробанке пояснили, что иногда люди не находятся в черном списке и не понимают причину приостановки платежа, после чего поступает жалоба.

«По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения — основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества», — пояснили в Центробанке.
Таким образом, с января по сентябрь 2024 года порядка 5,7 тыс. клиентов банков просили убрать их данные из базы.

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США призвали банки избегать сотрудничества с российским аналогом SWIFT
Минфин США угрожает банкам санкциями за работу с системой СПФС России
22 ноября 2024, 00:33

Фото: iStock/syahrir maulana

Минфин США готов усилить меры против иностранных банков, подключающихся к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предупредило, что такие действия будут расцениваться как тревожный сигнал (red flag). Предупреждение о возможных санкциях для участников СПФС было опубликовано на официальном сайте ведомства.
Особую опасность, по мнению OFAC, представляют банки, используемые для обхода санкций, введенных против России.

СПФС была создана в 2014 году после введения секторальных санкций, чтобы российские банки могли проводить операции в случае отключения от SWIFT. В 2022 году интерес к СПФС значительно вырос, особенно после отключения крупнейших российских банков от SWIFT. Сегодня в системе участвуют 557 банков и компаний, из которых 159 являются нерезидентами из 20 стран.

Американские власти подчеркнули, что иностранным банкам следует с осторожностью подходить к сотрудничеству с СПФС, поскольку они могут подвергнуться санкционным мерам. Кроме того, в список участников системы уже вошли банки из Ирана, находящиеся под санкциями.

Евросоюз в июне 2024 года также ввел санкции против СПФС, но, как отметил Центробанк России, массового оттока иностранных партнеров не произошло.

Российские власти, в свою очередь, продолжают развивать СПФС, стремясь привлечь новых участников, включая банки из СНГ и Китая, которые могут использовать посредников для снижения санкционных рисков.

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#банки
#центробанк
#меры
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В Долгопрудном при поддержке региона построили административно-деловой центр
21 ноября 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Долгопрудном при поддержке Подмосковья завершилось строительство административно-делового центра. Инвестпроект реализовала компания «Рынок Подмосковья-2», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В рамках поддержки земельный участок площадью 0,4 га передали инвестору в аренду без проведения торгов. Также компания благоустроила прилегающую территорию и в ближайшее время планирует выкупить участок по льготной стоимости – 15% от кадастровой. Объём инвестиций в проект составил 67 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, в Подмосковье инвесторы могут арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Программа предусматривает предоставление земли без проведения торгов. При выполнении всех обязательств компания может выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на Инвестиционной карте.

Сейчас регион предлагает более 150 таких объектов.

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