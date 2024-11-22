Озвучен наилучший способ борьбы с ростом цен

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал наилучшим методом борьбы с ростом цен диалог бизнеса и государства.
«В условиях рыночной экономики жёсткий контроль не нужен. В то же время наличие мониторинга цен как со стороны федеральных органов власти, так и со стороны региональных органов власти необходимо. При выявлении роста цен на какой-либо товар выше установленного ЦБ таргета надо запрашивать как минимум у крупных производителей обоснования такого роста. Самый лучший вариант противодействия росту цен — конструктивный диалог между производителями и органами государственной власти», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что в этом году реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50%.
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