Подмосковные предприниматели бесплатно освоили продажи на маркетплейсах

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Предприниматели и самозанятые Московской области прошли бесплатное обучение по продажам на маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Было проведено пять занятий, которые позволили участникам освоить стратегии онлайн-торговли, продвижение бренда и применение аналитических инструментов. Представители бизнеса изучили работу с такими платформами, как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другими маркетплейсами, научились продвигать товары, формировать цены и создавать привлекательный контент для продаж», – отметили в ведомстве.Занятия были организованы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступил центр «Мой бизнес» Подмосковья.
Спикерами курса стали основатель производства электроники, эксперт по продажам на пяти маркетплейсах Алена Бурмистрова и специалист по продвижению на Wildberries Антон Ланцов. Занятия проходили офлайн. Курс предоставил предпринимателям возможность перейти на новый уровень развития бизнеса.
В Мининвесте напомнили, что с 29 ноября по 1 декабря в Москве пройдет форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье». Предусмотрены деловая программа и выставка-ярмарка с участием предпринимателей Московской области. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.
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