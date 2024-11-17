Рыбопромышленники не ожидают резкого роста цен на икру перед Новым годом

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Резкий рост цен на красную икру маловероятен, так как он может вызвать обвал продаж. При этом на отпускные цены рыбаков праздничный спрос оказывает незначительное влияние.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, на отпускные цены рыбаков влияние оказывает прежде всего сезонность. В соответствие с этим, «первая» икра (июнь-июль) всегда самая дорогая. Затем, ближе к концу путины (осень), цены выходят на плато. Снижение отпускной цены рыбаков обычно происходит к началу следующей путины — к концу первого квартала года.
По словам президента ассоциации, рост цен на оптовом и розничном сегментах может быть обусловлен только ажиотажным спросом. Однако этого, с учётом инфляции и реального уровня доходов населения, вряд ли стоит ожидать, заключил Зверев.
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Александр Бойцов