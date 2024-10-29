Озвучен самый эффективный метод копить

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Финансовый консультант Ольга Матвеева заявила, что наиболее эффективным методом копить является бытовая экономия.
По её словам, системные регулярные пусть даже небольшие сбережения постепенно приведут к хорошим результатам.
Ранее экономист Евгений Надоршин, главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал», высказывал мнение о том, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения.
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«Бытовая экономия позволяет грамотно управлять своим бюджетом, создавая «свободные» деньги для накоплений. Так, если вы используете кешбэк-программы или следите за акциями в магазинах, можно откладывать сэкономленную сумму на специальный счет. Это не только помогает увеличить сбережения, но и улучшает ваши финансовые привычки», — пояснила в беседе с Газета.ру Матвеева.
Ранее экономист Евгений Надоршин, главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал», высказывал мнение о том, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения.
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Мелисса Тимофеева