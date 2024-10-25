Россиянам рассказали, как заработать на безбедную старость

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Экономист Евгений Надоршин, главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал», считает, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения.
Он подчеркнул, что текущая пенсионная система в России со временем может потребовать изменений, что может снова оказаться невыгодным для пенсионеров.
Экономист отметил, что депозиты являются одним из рабочих инструментов для накопления средств, которые помогут гражданам не испытывать финансовых затруднений в старости. Также он добавил, что воспитание детей, их образование и уровень жизни могут стать важным фактором, который позволит родителям рассчитывать на поддержку в будущем.
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«Нынешняя политика государства предполагает, что через какое-то время может потребоваться корректировка пенсионной реформы. Поэтому важно заранее позаботиться о создании дополнительных источников дохода», — рассказал Надоршин в интервью «Царьграду».
Экономист отметил, что депозиты являются одним из рабочих инструментов для накопления средств, которые помогут гражданам не испытывать финансовых затруднений в старости. Также он добавил, что воспитание детей, их образование и уровень жизни могут стать важным фактором, который позволит родителям рассчитывать на поддержку в будущем.
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Елена Перлова