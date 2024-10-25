Россиянам рассказали, как заработать на безбедную старость

Россия будет использовать замороженные активы недружественных компаний в ответ на аналогичные действия Запада, использующего по собственному усмотрению, в том числе для оказания помощи Украине, доходы от замороженных резервов РФ. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистами.