Товары из-за рубежа на маркетплейсах РФ предложили обложить НДС

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НДС должен взиматься со всех товаров из-за рубежа на маркетлейсах, заявил в рамках Московского финансового форума замглавы российского Минфина Алексей Сазанов. Он подчеркнул, что общие правила налогообложения должны касаться в том числе и интернет-торговли.
«Здесь мы предлагаем не устанавливать никаких предельных порогов, то есть прямо с нуля в отношении товаров электронной торговли взимать НДС», — сказал Сазанов.Предположительно курировать этот вопрос будут налоговики. Помимо этого, в Минфине предлагают пятипроцентную пошлину на товар зарубежных маркетплейсов, если ценник выше 200 евро.
Ранее сообщалось, что экспортируется тоннами из России в Азию.
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Никита Кротов