«Это самоубийство»: Финансист дал прогноз по ключевой ставке и ценам на продукты

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В этом году цены вырастут на 4,3%-4,8%, об этом сообщила Набиуллина на пресс-конференции. Также глава ЦБ отметила, что Центробанк не исключает повышения ключевой ставки.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» рассказал о прогнозах повышения цен и выдвинул свою версию по изменению ключевой ставки.
«Продажи ипотеки резко снизились, как и потребление кредитов, потому что брать по 20-25% кредит — это самоубийство, причем с вечно дорожающими ценами. И скорее всего эта тенденция либо остановится, либо продолжится, но обратной тенденции точно ждать не стоит. Ключевая ставка осталась на текущих уровнях, и если инфляция в нашей стране будет снижаться, она уже снизилась, то для повышения ставки нет никаких драйверов, более того к концу года ставка планируется снижаться. И, вероятно, к концу года мы увидим порядка 13% по ставке ЦБ. А потребление, кстати, несмотря на рост цен, растет. Люди по-прежнему продолжают покупать, кушать, одеваться, кто-то умудряется покупать квартиры при текущих ценах», — сказал эксперт.
Дмитрий Михеев добавил, что из продуктов в первую очередь подорожает хлеб и мучные изделия, также вырастут цены на продукты и сезонные фрукты и овощи.
Собеседник объяснил, что Центробанк сейчас находится на перепутье.
«С одной стороны потребление большое, что вызывает рост инфляции, а с другой стороны рост инфляции нужно замедлять, и сделать это необходимо для будущего снижения ставки, потому что рост экономики должен проходить при меньших значениях этой самой ставки», — сообщил специалист.
По мнению собеседника, не стоит ждать снижения цен. Рынок это уже «проглотил», и людям просто некуда деваться, заключил Михеев.
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