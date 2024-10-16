ВТБ: Рост рынка сбережений в 2024 году достигнет рекордных показателей

Фото: istockphoto/Madhourse
В 2024 году рынок сбережений физических лиц в России может достигнуть 56,3 триллиона рублей, что будет означать его увеличение на 27%. Такой рост является рекордным для сегмента.
Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя ВТБ Георгий Горшков. Для сравнения: в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%, передают «Известия». Большую долю в накоплениях граждан составляют сбережения в национальной валюте. По оценкам ВТБ, общий объём рублёвых сбережений в России к концу текущего года составит более 52,6 триллиона рублей.
Горшков также предположил, что в четвёртом квартале на фоне сезонной конкуренции в борьбе за клиентов и ожиданий очередного повышения ключевой ставки банки снова повысят ставки по вкладам как на короткие, так и на длинные вклады. Таким образом, средняя ставка по депозитам увеличится почти до 18%, что обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в текущем году, заключил эксперт.
Читайте также:
«Известия»: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч рублей
Общественник Пищальников объяснил резкий рост доходов россиян
Россиянам назвали действенные способы накопить деньги
Александр Бойцов