Озвучено самое важное направление сотрудничества Белоруссии с Россией

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Заместитель министра экономики Белоруссии Мария Мажинская заявила, что Россия и Белоруссия ведут сотрудничество по базовым отраслям экономики, важной из которых является производство микроэлектроники.
«Это базовые отрасли экономики. Это, конечно же, микроэлектроника. Здесь мы активно производим импортозамещающие компоненты, которые являются актуальными как для предприятий РФ, так и для предприятий Белоруссии. Также мы взаимодействуем по таким направлениям, как подшипники. В целом с РФ порядка 26 проектов мы реализуем», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Мажинская.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, что Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство РФ и РБ участвовало во всех международных процессах единым фронтом.
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Мелисса Тимофеева