Белоруссия вступила в ШОС: что это значит для страны и чем Путин помог Лукашенко

Фото: сайт Кремля
Расширенный саммит лидеров ШОС проходит в Астане. На мероприятии было принято решение о вхождении Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. О том, что это означает для государства и кто еще является членом объединения расскажет редакция «Радио 1».
Что такое ШОС
Шанхайская организация сотрудничества была учреждена странами Центральной Азии в 1996 году. Тогда объединение называлось «Шанхайской пятеркой», однако отношения между странами развивались и позже к организации присоединился Узбекистан.
В 2001 году организация была преобразована в полноценную международную организацию — ШОС.
Первоначально фокус внимания членов объединения был направлен на безопасность, однако на сегодняшний день, государства взаимодействуют между собой по вопросам торговли, технологий, энергетики и экономики.
Кто входит в ШОС
Полноправными членами ШОС являются: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. С 4 июля к организации присоединилась Белоруссия. Помимо основных участников в объединение также входят партнеры и страны-наблюдатели. Речь идет об Азербайджане, Турции, Саудовской Аравии, Египте, Катаре и ОАЭ.
Задачи ШОС
Белоруссия присоединилась к ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 4 июля войдет в историю республики как дата присоединения страны к ШОС. По его мнению, вступление в ШОС станет «прекрасным подарком белорусскому народу» к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
В качестве полноправного участника организации Белоруссия планирует работать по направлениям международной и продовольственной безопасности, экономики и «взаимного обогащения культур».
Путин помог Белоруссии вступить в ШОС
В беседе с изданием URA.RU завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил, что вступление Белоруссии в ШОС и расширение организации в целом, придает дополнительный вес и повышает статус самого объединения.
Путин помогает Белоруссии органично встроиться «в глобальный евразийский контекст», подчеркнул эксперт.
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Анастасия Хохлова