Лавров: Союзное государство участвует в международных процессах единым фронтом

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Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство РФ и РБ участвовало во всех международных процессах единым фронтом. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Такой комментарий министр дал по поводу принятия Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества. Фрагмент его выступления опубликовал в своём телеграм-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин. Лавров отметил, что тот факт, что Белоруссия теперь, как и Россия, является участником ШОС, говорит о том, что работа Союзным государством ведётся в правильном направлении.
О том, что Республика Беларусь вошла в состав ШОС, ранее сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он также поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с присоединением страны к организации.
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