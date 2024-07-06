Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку

Отношения между Россией и Великобританией вряд ли улучшатся при новом премьер-министре Кире Стармере, заявил политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что премьер-министр уже одобрил ежегодную помощь Киеву в размере трех миллиардов фунтов стерлингов.