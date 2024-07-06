Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку

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Белорусские и китайские военнослужащие проведут совместную антитеррористическую тренировку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале ведомства.
Тренировка состоится с 8 по 19 июля текущего года. Цель маневров заключается в обмене опытом, проведении слаживания белорусских и китайских подразделений, а также создании основы для дальнейшего развития отношений двух государств в области совместной подготовки войск.
Иных подробностей белорусское ведомство не уточнило.
Ранее сообщалось, что учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных состоятся в Армении с 15 по 24 июля. В них юудут участвовать военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и другие.
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Иных подробностей белорусское ведомство не уточнило.
Ранее сообщалось, что учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных состоятся в Армении с 15 по 24 июля. В них юудут участвовать военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и другие.
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Екатерина Коршунова