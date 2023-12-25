Песков оценил возможность личной встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий в Санкт-Петербурге у главы государства Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет. Об этом Песков сообщил журналистам.
Так представитель Кремля прокомментировал вопрос, касающийся отдельных переговоров российского лидера Путина и премьер-министра Пашиняна.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.
Напомним, за последний год армянский премьер отказывался от участия в мероприятиях в рамках ОДКБ и СНГ.
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Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.
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Екатерина Коршунова