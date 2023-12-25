Пашинян отправился на заседание в Санкт-Петербург

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом информирует телеграм-канал «RT на русском».
Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.
Отмечается, что за последний год армянский премьер отказывался от участия в мероприятиях в рамках ОДКБ и СНГ. В ноябре он не отправился на саммит ОДКБ в Минске, с надеждой заявив, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием. А в октябре Пашинян не стал участвовать в заседании лидеров стран-участников СНГ в Бишкеке.
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