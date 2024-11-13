На лекарства подмосковным льготникам в 2025 году пойдёт 30 млрд. рублей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
На обеспечение жителей Московской области льготными лекарствами в 2025 году направят порядка 30 млрд. рублей. Об этом стало известно на выездном заседании комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«К нам в Подмосковье приезжают жители других регионов, которые хотят получать дорогостоящие редкие лекарства. Московская область с этим справляется. Кроме того, мы обеспечиваем свыше 700 тыс. федеральных и региональных льготников», – рассказал председатель комитета Андрей Голубев.Он добавил, что проблемой пока является снабжение лекарствами сельских жителей. Чтобы решить вопрос, недавно Мособлдума приняла закон, упрощающий получение лицензии на розничную продажу лекарств медицинским организациям в сёлах, где нет аптек.
Голубев также выделил проблемный вопрос о снабжении лекарствами на фоне санкций со стороны недружественных государств.
«Есть ряд лекарственных препаратов, поставки которых из-за рубежа прекращены. Однако сейчас идёт активная замена на отечественные равнозначные аналоги», – отметил депутат.На закупку лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан планируется увеличение бюджета в 2025 году.
«На это будет выделено порядка 30 млрд. рублей. При этом основная часть – более 27 млрд. – предусмотрена из регионального бюджета», – заявила заведующий организационно-методическим отделом Управления организации лекарственной помощи Минздрава Московской области Наталья Кирьянова.Она также привела данные, согласно которым в регионе всего насчитывается 704 тыс. льготников: 267 – федеральных и 437 – региональных. Постоянно получают лекарства 489 тыс. человек.
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Лора Луганская