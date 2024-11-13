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Предложение Мособлдумы о сроках размещения палаток прошло 1-е чтение в Госдуме

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении проект федерального закона о сокращении сроков размещения торговых палаток. Инициатором законопроекта выступила Мособлдума, сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
«Законопроект направлен на поддержку предпринимателей, которые размещают нестационарные торговые объекты в краткосрочном, к примеру, сезонном формате», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
В Московской области установлено без малого 5,5 тыс. нестационарных торговых объектов. Схема размещения НТО предусматривает 2 870 мест для сезонной торговли. Однако по факту размещаются только 600 объектов.



По словам Керселяна, это связано с тем, что зачастую предприниматель, проходя конкурсные процедуры, не успевает попасть в сезонный формат торговли. Это, например, бахчевой развал или ёлочный базар и иные кратковременные форматы торговли.

Дело в том, что сейчас Гражданский кодекс России устанавливает, что извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее чем за 30 дней до их проведения. Конкурсные процедуры длятся ещё 30 дней. Но два месяца – слишком долгий срок при организации сезонной торговли, носящей краткосрочный характер.

Мособлдума предлагает в целях сокращения сроков внести изменения в федеральный закон, сократив сроки согласования размещения НТО.

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#подмосковье
#московская область
#депутат
Адвокат экс-замглавы Минобороны Попова: генерал обустроил дачу на свои деньги
13 ноября 2024, 15:28

Фото: istockphoto.com/ru/Elena Chelysheva

Экс-заместитель главы Минобороны генерал армии запаса Павел Попов, обвиняемый в хищении более 30 млн рублей в составе группы лиц, передал из личных сбережений 17 млн рублей заместителю начальника главного управления инновационного развития МО РФ Владимиру Шестерову, поручив ему заниматься обустройством своего дачного участка на 30 соток. Об этом ТАСС заявил адвокат осужденного Денис Сагач.
По словам адвоката, у Попова якобы не было времени заниматься обустройством своей дачи, по этой причине он доверил Шестерову свои личные денежные средства для завершения строительных работ. Сагач отметил, что фигурант дела не занимался хищением денег при обустройстве парка «Патриот».

«Это обычный участок на 30 соток, с 1-этажным домом – никаких хором и замков», — заключил адвокат.

Напомним, Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Согласно данным следствия, экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу.

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#минобороны деньги
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Педагоги из Каширы приняли участие в научно-практической конференции
13 ноября 2024, 15:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Научно-практическая конференции на тему «Потенциал детско-взрослого коллектива в рамках реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» состоялась на базе Гимназии в подмосковном городе Протвино, участие в ней приняли педагоги из 40 школ, в том числе — из Каширы, сообщат пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Участниками конференции стали советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям, а также учителя начальных классов каширских школ», — говорится в сообщении.
В рамках конференции был организован мастер-класс по организации взаимодействия с родителями младшеклассников для развития детского движения по программе «Орлята России».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#школа
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Клинчан и гостей города пригласили на открытие «Талицкого леса»
13 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин.

Лесопарк «Талицкий лес» приглашает всех желающих в субботу, 16 ноября, на торжественное мероприятие в честь открытия объекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Клин.
«Праздник начнётся в 11:40 с зарядки. Основная программа стартует в полдень с забега «Осенний кросс». Участники преодолеют дистанцию 7 км по живописной пересечённой местности. Затем гостей ждут концертная программа и спортивное шоу от фитнес-клуба KeyFit. Для детей и любителей развлечений пройдут анимационное шоу «Танцуем с медведем» и фотоквест «Лесопарк в кадре». Финалом праздника станет лавка призов «Монетки Талицкого леса», – говорится в сообщении.
Весь день в парке будут проходить тематические активности, мастер-классы от школы «Знайки», спортивные игры, эстафеты и выступления ростовых кукол.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин.

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#подмосковье
#московская область
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В подмосковные города в преддверии зимы передали ещё 26 единиц коммунальной техники
13 ноября 2024, 14:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Коммунальным службам Подмосковья в преддверии зимы передали ещё 26 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое продолжает пополнять технический парк городских округов.
«В 16 муниципалитетов отправились новые тракторы МТЗ. Среди них - Балашиха, Богородский, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Красногорск, Краснознаменск. Такие тракторы отличаются компактностью и высокой производительностью. Машины совместимы с такими видами навесного оборудования, как роторные щётки, отвалы и снегоуборщики», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что зимой специалисты смогут применять тракторы для уборки и расчистки от снега дворов и общественных пространств.

Ранее сообщалось, что для зимней уборки в Подмосковье задействуют более 4 тыс. единиц спецтехники.



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#снегоуборочная техника
#подмосковье
#московская область
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Названо самое частое нарушение ПДД в Подмосковье
13 ноября 2024, 14:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На дорогах Московской области самым нарушаемым правилом дорожного движение оказалось ограничение скорости, такую статистику привели в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Превышение скоростного режима составляет свыше 90% от всех нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья. При этом в 97% случаев превышение составляет от 20 до 40 километров в час», — говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего скорость превышают на Каширском и Пятницком шоссе, а также на ЦКАД и трассах М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-3 «Украина».

В министерстве добавили, что превышение скорости имеет сезонный характер: с апреля по август нарушения скоростного режима происходили в четыре раза чаще, чем с января по март. А осенью число таких нарушений вновь снижается.

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#подмосковье
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Омбудсмен Фаевская помогла получить право на пенсию инвалиду из Жуковского
13 ноября 2024, 14:29

Ирина Фаевская (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

С просьбой помочь получить направление на медико-социальную экспертизу к омбудсмену Подмосковья Ирине Фаевской обогатился житель Жуковского Алексей: в 2018 году он перенёс второй инсульт, из-за чего у него нарушилась координация и речь, а также начались постоянные головные боли. При этом самостоятельно получить направление на экспертизу по установлению инвалидности мужчина не смог, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Алексей не может трудоустроиться по состоянию здоровья, никаких дополнительных источников дохода у него нет. Самостоятельно получить направление на прохождение медико-социальной экспертизы заявителю не удалось, поэтому этот вопрос был проработан совместно с региональным министерством здравоохранения», — сказала Ирина Фаевская.
В результате Алексей прошёл все необходимые мероприятия, ему установили группу инвалидности и назначили пенсионные выплаты.

Обратиться к омбудсмену Подмосковья можно по телефону: 8 (498) 602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru или через форму официальном сайте. Кроме того, на дистанционную консультацию можно записаться через региональный портал госуслуг.

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Роструд начнёт составлять список недобросовестных работодателей в 2025 году
13 ноября 2024, 14:10

Фото: istockphoto / fizkes

В 2025 году Роструд в соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации» начнёт создавать общедоступный список работодателей, замеченных в нелегальной занятости сотрудников, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Московской области.
Реестр будет создан на основе информации, предоставленной государственными трудовыми инспекциями. Срок пребывания в списке работодателей с нелегальной занятостью составит один год с момента последнего обнаружения нарушений.

Создание такого списка направлено на повышение прозрачности рынка труда и предоставление информации о работодателях для соискателей.

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#карьера
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Суд примирил чеченцев и аниматоров, подравшихся в Анапе
13 ноября 2024, 14:05

Фото: iStock/Zolnierek

Мировой судья судебного участка №3 в Анапе рассмотрел уголовное дело в отношении троих чеченцев, подравшихся с аниматорами на российском курорте в сентябре. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
По данным издания, Зелимхана Заурбекова, Руслана Халидова и Магомед-Расула Хайбулаева обвинили в побоях и в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подсудимые признали вину, извинились и возместили пострадавшим моральный вред. При этом избитые аниматоры не стали возражать против прекращения дела.

Таким образом, обвиняемые и потерпевшие заключили мировое соглашение.

Следствие установило, что в ночь на 3 сентября у кафе на Пионерском проспекте в Анапе трое жителей Чечни хотели познакомиться с девушкой, однако девушка не согласилась, тогда мужчины начали проявлять агрессию. За нее заступились аниматоры, после чего произошла драка.

Этот конфликт вызвал бурные эмоции у командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который заявил, что драка была спровоцирована девушкой, с которой захотели познакомиться эти чеченцы. Она в грубой форме послала их, после чего другая находящаяся рядом женщина грубо высказалась обо всём чеченском народе и заявила, что они толпами бегут от «укропов», после чего и произошла драка.

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«Помочиться в тазик»: на что треш-стримерша Голубка готова ради подписчиков из ВСУ и как шокирует зрителей за копейки
13 ноября 2024, 14:00

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Орловский отдел полиции начал расследование в отношении популярной треш-стримерши по прозвищу Голубка. Она выполняет самые безумные желания подписчиков за вознаграждение. Что именно делает блогерша расскажет ​«Радио ​1».

Ради денег готова на всё


По сообщению РЕН ТВ, соседи даже понятия не имеют, чем занимается эта женщина, и не могут сказать о ней ничего плохого. В обычной жизни она добропорядочная женщина, и никто вокруг неё даже не подозревает каким образом она зарабатывает.

«Деньги не пахнут! Земля, Земля! Я пойду завтра и на эти деньги еще что-нибудь куплю», — сказала женщина в своем видео.
Для того чтобы подписчикам было удобнее делать заказ, под каждым видеороликом Голубки размещен прайс-лист на услуги. Стоимость за дикие поступки варьируется от одной до пяти тысяч рублей.

Ради денег женщина готова осквернить памятник, символизирующий Победу в Великой Отечественной войне. Но её действия не ограничилось только унижением изображения Родины-матери. За небольшое вознаграждение Вера может оскорбить на почве национальной принадлежности.

«Я дома! Что хочу, то и творю!» — считает женщина.
Например, за 3 тысячи рублей блогерша может помочиться в тазик на шарж носатого еврея.

Попытки журналистов пообщаться со стримершей не увенчались успехом. Вместо приветствия она матом послала их.

Треш-стримерша Голубка (Фото: кадр из эфира программы «112. Эксренный вызов»)

Контент Голубки на платном канале


Помимо трансляций, Голубка ведет закрытые аккаунты в социальных сетях. В них она принимает только тех, кто оплачивает подписку. Желающих увидеть треш-контент не мало. Известно, что среди преданных фанатов не только соотечественники. Модератор чата, как рассказала сама Вера, житель Киева, а среди подписчиков можно встретить и действующих бойцов ВСУ.

Материалы, которые она там публикует, практически не отличается от того, что она демонстрирует в прямых эфирах. Среди наиболее шокирующих материалов – снимки с нацистской символикой.

Голубку не остановил даже закон о запрете трэш-стримов. Блогер уверена в своей безнаказанности.

На данный момент на Веру заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России). Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

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