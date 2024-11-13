Предложение Мособлдумы о сроках размещения палаток прошло 1-е чтение в Госдуме

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении проект федерального закона о сокращении сроков размещения торговых палаток. Инициатором законопроекта выступила Мособлдума, сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
«Законопроект направлен на поддержку предпринимателей, которые размещают нестационарные торговые объекты в краткосрочном, к примеру, сезонном формате», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.В Московской области установлено без малого 5,5 тыс. нестационарных торговых объектов. Схема размещения НТО предусматривает 2 870 мест для сезонной торговли. Однако по факту размещаются только 600 объектов.
По словам Керселяна, это связано с тем, что зачастую предприниматель, проходя конкурсные процедуры, не успевает попасть в сезонный формат торговли. Это, например, бахчевой развал или ёлочный базар и иные кратковременные форматы торговли.
Дело в том, что сейчас Гражданский кодекс России устанавливает, что извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее чем за 30 дней до их проведения. Конкурсные процедуры длятся ещё 30 дней. Но два месяца – слишком долгий срок при организации сезонной торговли, носящей краткосрочный характер.
Мособлдума предлагает в целях сокращения сроков внести изменения в федеральный закон, сократив сроки согласования размещения НТО.
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Лора Луганская