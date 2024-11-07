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Жители внесли 50 предложений на публичных слушания проекта бюджета Подмосковья

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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В Мособлдуме провели публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Депутаты обсуждали его с представителями подмосковного правительства, экспертами и жителями.
Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Кто-то лично пришёл высказать свои предложения и задать вопросы, кто-то следил за нашей трансляцией и оставлял комментарии в соцсетях. Принимала звонки и «горячая линия». Благодарю всех, кто работал сегодня вместе с региональным парламентом. Эта обратная связь помогает нам детально проработать главный финансовый документ. Мы получили от жителей более 50 замечаний и предложений. Все они будут проработаны ко второму чтению», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.


Он напомнил, что бюджет на будущий год сохраняет социально ориентированный подход. Значительные средства пойдут на финансирование социальных программ, которые охватывают более 3,5 млн. человек. Особое внимание уделят поддержке многодетных семей, пенсионеров и участников спецоперации. Продолжат модернизацию образовательных учреждений, развитие здравоохранения.
«Планируем, что доходы бюджета в 2025 году превысят 1 трлн рублей, в том числе за счёт роста на 14% налоговых и неналоговых доходов. Это хороший показатель. Предпринимательство в регионе развивается, и наша задача стимулировать его дальше. Будем работать над тем, чтобы бизнес выбирал Подмосковья для реализации новых инвестпроектов», – добавил спикер.
По словам Брынцалова, в ближайшее время Мособлдума рассмотрит проект бюджета во втором чтении. Затем депутаты продолжат работу над ним.

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