Жители внесли 50 предложений на публичных слушания проекта бюджета Подмосковья

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Мособлдуме провели публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Депутаты обсуждали его с представителями подмосковного правительства, экспертами и жителями.
Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что бюджет на будущий год сохраняет социально ориентированный подход. Значительные средства пойдут на финансирование социальных программ, которые охватывают более 3,5 млн. человек. Особое внимание уделят поддержке многодетных семей, пенсионеров и участников спецоперации. Продолжат модернизацию образовательных учреждений, развитие здравоохранения.
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«Кто-то лично пришёл высказать свои предложения и задать вопросы, кто-то следил за нашей трансляцией и оставлял комментарии в соцсетях. Принимала звонки и «горячая линия». Благодарю всех, кто работал сегодня вместе с региональным парламентом. Эта обратная связь помогает нам детально проработать главный финансовый документ. Мы получили от жителей более 50 замечаний и предложений. Все они будут проработаны ко второму чтению», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что бюджет на будущий год сохраняет социально ориентированный подход. Значительные средства пойдут на финансирование социальных программ, которые охватывают более 3,5 млн. человек. Особое внимание уделят поддержке многодетных семей, пенсионеров и участников спецоперации. Продолжат модернизацию образовательных учреждений, развитие здравоохранения.
«Планируем, что доходы бюджета в 2025 году превысят 1 трлн рублей, в том числе за счёт роста на 14% налоговых и неналоговых доходов. Это хороший показатель. Предпринимательство в регионе развивается, и наша задача стимулировать его дальше. Будем работать над тем, чтобы бизнес выбирал Подмосковья для реализации новых инвестпроектов», – добавил спикер.По словам Брынцалова, в ближайшее время Мособлдума рассмотрит проект бюджета во втором чтении. Затем депутаты продолжат работу над ним.
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Лора Луганская