Патрушев назвал объём экспорта агропродукции из России в 2023 году

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2023 год стал одним из самых успешных для агропромышленности России. Нынешний урожай сможет с запасом обеспечить как потребности внутреннего рынка, так и экспортные запросы государств-партнёров.
За весь 2023 год агропромышленный комплекс России выручил от экспортных поставок $43 млрд. По прогнозам специалистов, к концу года общий объём сельскохозяйственной продукции, отправленной на экспорт, в денежном выражении составит $45 млрд.
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