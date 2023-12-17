Патрушев назвал сроки снижения цен на куриное яйцо

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Снятие импортной пошлины на ввозимые в Россию куриные яйца поможет в достаточной степени насытить рынок. Это в свою очередь приведёт к снижению цен на этот продукт.
С начала нынешнего года цены на куриные яйца в стране выросли в среднем на 30-40%. Производители объясняют такой резкий скачок стоимости заметным удорожанием кормов, ростом цен на горюче-смазочные материалы и увеличением стоимости упаковки.
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Александр Бойцов