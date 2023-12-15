ФАС возбудила дела на региональных производителей куриных яиц

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Межрегиональное Крымское УФАС обнаружило единовременное повышение цен на куриные яйца крымскими компаниями-производителями ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское».
В тг-канале ФАС России сообщается, что с начала сентября компании допустили рост цен до 94% на яйца. По мнению службы, синхронное повышение цены носит признаки нарушения закона о защите конкуренции.
Кировское УФАС обнаружило факт повышения цен на яйца со стороны производителей ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика».
С начала июня по октябрь нынешнего года фирмы допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%.
Возбуждены дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения. Компаниям грозят штрафы.
Ранее сообщалось, что фракция КПРФ несёт ответственность за стоимость яиц. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, это связано с тем, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавляет депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин. Также Володин отметил, что отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и по производству.
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Кировское УФАС обнаружило факт повышения цен на яйца со стороны производителей ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика».
Возбуждены дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения. Компаниям грозят штрафы.
Ранее сообщалось, что фракция КПРФ несёт ответственность за стоимость яиц. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, это связано с тем, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавляет депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин. Также Володин отметил, что отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и по производству.
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Мария Фирсова