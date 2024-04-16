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Патрушев озвучил причины паводков в Оренбургской и Курганской областях

Патрушев: причинами ЧС в Оренбужье стали недостатки в прогнозировании
16 апреля 2024, 14:31
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Причиной чрезвычайной ситуации в Оренбургской и Курганской областях в связи с паводками, стали недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Он подчеркнул, что такие проблемы имеются в регионах Северо-Западного федерального округа. Усугубление ситуации может привести к серьёзным негативным последствиям.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения этих регионов и ликвидации последствий паводков. При этом такое критическое развитие ситуации и большой материальный ущерб можно было минимизировать, если не отсутствовали указанные проблемы.



Ранее МЧС России сообщало, что причинами сильного половодья в стране стали переувлажнение почвы осенью с последующим промерзанием, большое количество снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки. Таким образом, ведомство указало исключительно на природные факторы.

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#курганская область
#чс
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Подмосковные дети-инвалиды, родители которых погибли на СВО, получат двойную пенсию
16 апреля 2024, 14:31

Фото: пресс-служба Госдумы

Дети-инвалиды из Московской области, родители погибли в зоне проведения спецоперации, будут получать двойную пенсию. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому детям-инвалидам и инвалидам с детства, потерявшим родителя-участника СВО, положена пенсию по случаю потери кормильца и социальная или страховая пенсия по инвалидности.
Как передаёт РИА Новости, соответствующий законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

Он рассказал, что о необходимости такой меры поддержки рабочая группа докладывала президенту в феврале. По словам Турчака, сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько её видов.
«Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники - ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, у которых один из родителей погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии – и по инвалидности, и по потере кормильца», – пояснил Турчак.
Как отметил на заседании депутат Госдумы Алексей Говырин, сейчас важно поддержать семьи героев и обеспечить им право на достойную жизнь, которое заложено в статье 7 Конституции России.

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#госдума
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#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Ущерб от нелегальной свалки в Щёлкове составил около 3 млн рублей
16 апреля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальную свалку строительных отходов обнаружили на территории городского округа Щёлково, ущерб, который мусор нанёс землям, эксперты оценили в 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Свалка заняла девять земельных участков, в том числе — сельскохозяйственного назначения в деревне Назимиха. Складированы были преимущественно грунты вперемешку с отходами строительства и сноса. Общая площадь свалки составила свыше 5,5 тыс. квадратных метров, объём мусора — около 5.8 тыс. кубометров», — отметил глава Минприроды региона Тихон Фирсов.
Свалку выявили инспекторы экологического надзора. Расчёт нанесённого землям ущерба сделали по заказу министерства специалисты аккредитованной лаборатории. Все материалы направлены в полицию.

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#тихон фирсов
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В Подмосковье к 1 сентября капитально отремонтируют более 60 школ и детсадов
16 апреля 2024, 13:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

23 детских сада и 41 школу в Московской области откроют после капитального ремонта к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«На всех 64 объектах сейчас завершаются работы по демонтажу внутренних конструкций, ведётся замена инженерных сетей и общестроительные работы», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта во всех зданиях должны обновить кровлю, фасад и внутреннюю отделку, заменить инженерные сети и оконные блоки. Подрядчики также должны благоустроить прилегающие территории.

В обновлённых школах и детских садах будет установлено современное оборудование и новая мебель. Кроме того, все здания должны приспособить для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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#министерство строительного комплекса мо
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Суд оставил без изменений приговор Кацу за распространение фейков о ВС РФ
16 апреля 2024, 13:39

Фото: iStock/Zolnierek

Московский суд рассмотрел жалобу на предыдущий приговор в отношении блогера Максима Каца* и оставил ее без удовлетворения. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Кац* был осужден за распространение фейков о российской армии. Блогеру было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Ранее Кац* неоднократно позволял себе публичные высказывания, дискредитирующие ВС РФ. Также он опубликовал фейковую видеозапись, на которой сообщал об «уничтожении» ВС РФ гражданских объектов на Украине. Свою вину блогер не признал.

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*внесен в реестр иноагентов на территории РФ
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#вс рф
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На трассе М-11 «Нева» увеличили разрешённую скорость
16 апреля 2024, 13:28

Фото: iStock/igoriss

Скоростной режим изменили на участке федеральной трассы М-11 «Нева» от 59 км в Подмосковье до Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«На указанном участке трассы водители легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 километров в час», — говорится в сообщении.
Напомним, 7 ноября минувшего года разрешённая скорость на трассе была снижена до 110 километров в час. Ограничение было введено для обеспечения большей безопасности движения в зимнее время.

Отмечается также, что изменение скоростного режима коснулись и ряда участков на трассе М-4 «Дон». В частности, в Тульской области с 296 по 322 км в обход Ефремова, а также в Ростовской области с 1091 по 1119 км максимальную разрешённую скорость повысили с 90 до 110 километров в час.

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Мусор с МКС упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде
NASA: мусор с МКС через три года упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде
16 апреля 2024, 13:12

Фото: iStock/3DSculptor

Мусор с Международной космической станции спустя три года нахождения в космосе упал на Землю и пробил крышу дома в американской Флориде. Об этом сообщают Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и издание Space.
По информации источника, в марте 2021 года с МКС выбросили в космос грузовой поддон с изношенными батареями, общая масса мусора составляла около 5,8 тысячи фунтов (около 2,6 тысячи килограммов). В сообщении NASA утверждается, что выброшенные отходы должны были полностью сгореть в атмосфере 8 марта текущего года.

Утверждается, что часть мусора смогла сохраниться и врезаться в дом в Нейплсе во Флориде. В результате столкновения крыша дома оказалась пробита. Иных подробностей инцидента ​не приводится.

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Московские врачи спасли мужчину с мошонкой огромных размеров
Московские врачи избавили жителя Рязани от редкого заболевания — слоновости мошонки
16 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/Wasan Tita

Столичные врачи спасли жителя Рязани от редкого заболевания — так называемой слоновости мошонки. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Отек интимного органа мужчины достиг таких размеров, что в нем поместилось 28 литров жидкости.

Неприятные симптомы стали беспокоить мужчину семь лет назад. Он начал замечать признаки кожных изменений, увеличения размеров мошонки. Мужчина обратился в медицинское учреждение. Там ему диагностировали лимфедему III степени. Заболевание поразило нижние конечности и половые органы. Помимо этого, отек мошонки достиг огромных размеров. Врачи провели мужчине обследование и пришли к выводу о том, что нужно хирургическое вмешательство. Все прошло успешно. Врачам удалось не только сохранить, но и реконструировать половой член за счет тканей пациента.

Стоит отметить, что слоновость больше хроническое заболевание. Оно характеризуется прогрессирующим лимфатическим отеком и замещением подкожно-жировой клетчатки соединительной ткани. Приобретенная слоновость наружных половых органов — редкая болезнь.

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Суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря по делу о фейках о ВС РФ
16 апреля 2024, 11:52

Фото: iStock/AMilkin

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор журналисту Михаилу Зыгарю* по делу о фейках о российской армии, сообщает ТАСС.
Срок ареста начнет исчисляться с момента задержания обвиняемого в России или с момента экстрадиции с территории другого государства. Ему грозит до десяти лет колонии.

В апреле текущего года фигурант был объявлен в розыск. В настоящее время Зыгарь* проживает в Берлине, продолжает писать книги. Последняя из его работ была посвящена событиям на Украине.

В октября 2022 года журналист был внесен в реестр иноагентов. Он неоднократно позволял себе публичные высказывания, дискредитирующие ВС РФ. Позже он пытался оспорить статус иноагента в суде, но безуспешно.

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* признан в РФ иностранным агентом
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В подмосковной деревне Госконюшня снесли полуразрушенное отделение связи
16 апреля 2024, 11:44

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание отделения связи, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Почтовой улице в деревне Госконюшня городского округа Ступино, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажное кирпичное здание отделения связи 1960 года постройки общей площадью около 100 квадратных метров долгое время не эксплуатировалось и начало разрушаться. Перестали работать инженерные сети, нарушилась геометрия несущих конструкций. По итогам обследования здание признали подлежащим сносу», — говорится в сообщении.
Проблемный объект демонтировали в первом квартале текущего года. В настоящее время строительный мусор, оставшийся от здания, утилизирован, участок очищен. Решение о том, как будет использована освободившаяся земля, ещё не принято.

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