Патрушев озвучил причины паводков в Оренбургской и Курганской областях

Фото: сайт Кремля
Причиной чрезвычайной ситуации в Оренбургской и Курганской областях в связи с паводками, стали недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Он подчеркнул, что такие проблемы имеются в регионах Северо-Западного федерального округа. Усугубление ситуации может привести к серьёзным негативным последствиям.
В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения этих регионов и ликвидации последствий паводков. При этом такое критическое развитие ситуации и большой материальный ущерб можно было минимизировать, если не отсутствовали указанные проблемы.
Ранее МЧС России сообщало, что причинами сильного половодья в стране стали переувлажнение почвы осенью с последующим промерзанием, большое количество снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки. Таким образом, ведомство указало исключительно на природные факторы.
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В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения этих регионов и ликвидации последствий паводков. При этом такое критическое развитие ситуации и большой материальный ущерб можно было минимизировать, если не отсутствовали указанные проблемы.
Ранее МЧС России сообщало, что причинами сильного половодья в стране стали переувлажнение почвы осенью с последующим промерзанием, большое количество снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки. Таким образом, ведомство указало исключительно на природные факторы.
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Анастасия Чинкова