Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля

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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе телефонных переговоров с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о необходимости проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшего возрастания напряженности на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Совбеза РФ. Патрушев подчеркнул важность того, чтобы все стороны проявили умеренность, чтобы не допустить дальнейшего нарастания конфликта. Он также отметил, что Россия поддерживает решение разногласий исключительно с помощью политических и дипломатических методов.
В ночь на воскресенье Корпус стражей исламской революции Ирана объявил об атаке по территории Израиля в ответ на уничтожение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. По информации различных источников, в этой атаке было задействовано от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
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