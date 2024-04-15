Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил различие в подходах к допуску на Олимпийские игры в Париже спортсменов из России и Израиля. По его мнению, израильские атлеты могут выступать на Олимпиаде со своим флагом и гимном, в отличие от россиян, так как Израиль не является «нападающей стороной».